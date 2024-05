Los representantes de los clubes de la Liga Pro se reuniron este jueves en el Consejo de Presidentes, para definir la continuidad o no del contrato con GolTV.

Varios de los equipos de la Serie A y B han informado su descontento con la cablera, pues acumulan deudas de algunos meses que han afectado en la economía de los clubes para esta temporada.

Por esa razón, van a considerar romper el contrato de la Liga Pro, en su sexto año de vigencia, de los 10 que fueron firmados inicialmente por USD 314 millones.

“Tenemos que analizar varias cosas, la deuda que existe no es porque no le da la gana de pagar a GolTV, hay movimientos en el mercado que tenemos que analizar”, explicó el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, sobre los valores no cancelados.