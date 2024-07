Deportivo Cuenca igualó 3-3 ante el Brooklyn FC por su segundo partido amistoso en Estados Unidos. Lo curioso fue que este cotejo se desarrolló sobre una cancha de béisbol.

Este escenario deportivo fue adecuado para que ambos equipos puedan disputar este encuentro, sin embargo, el campo de juego tenía espacios de tierra, donde los jugadores no se sintieron cómodos y pudieron sufrir alguna lesión.

Esta no es la primera vez que le pasa algo así al cuadro morlaco en su gira por el país norteamericano. En su amistoso ante Emelec, los jugadores se quejaron por no tener las comodidades suficientes para llevar a cabo ese encuentro.

"Es una vergüenza, no es que sea negativo, pero no se puede jugar así, de hecho los chicos de Emelec no querían hacerlo, pero luego nos tiraron la pelota a nosotros, y jugamos mejor que ellos", dijo Pablo Magnín, delantero del Deportivo Cuenca.

El primer partido del Deportivo Cuenca en la segunda etapa de Liga Pro será este domingo 4 de agosto ante Emelec en el estadio George Capwell a las 18:00 (hora de Ecuador).