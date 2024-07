Barcelona SC fichó a Byron Castillo para la segunda etapa de la Liga Pro, después de un paso por el exterior, pero será su primer regreso después de la decisión del TAS sobre su nacionalidad.

El retorno de Castillo al fútbol ecuatoriano ha empezado a cuestionar a los hinchas toreros, al no saber si puede generar problemas para Barcelona SC cuando vaya a jugar en la Liga Pro.

Ahora, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, sabe todos los detalles de la decisión del TAS y fue consultado por una posible sanción.

Lea más: Francisco Egas deja el silencio y se refiere al futuro director técnico de Ecuador

“Para mí no está 100 % claro, desde mi lógica el TAS dijo que es ecuatoriano, puede jugar como ecuatoriano, pero que la FEF debió haber investigado. Yo entendería que no podría haber problema, pero no me quita el miedo. Para mí, el jugador es ecuatoriano”; mencionó Egas a radio Redonda.