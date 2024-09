¿Yaimar Medina entrará a la convocatoria de la selección de Ecuador para jugar en Brasil?

“ No me siento como un invitado, me siento como uno más del grupo y estoy aquí para ganarme un puesto”, aclaró Medina.

Además, mencionó que “el profe me dice que juegue como en Independiente, que me suelte. Para eso estoy aquí. No me siento muy cómodo por la derecha, pero tengo que afrontarlo si me toca”, concluyó.

También, Medina podría ser llamado para reemplazar a Ángelo Preciado, quien es baja ante Brasil por suspensión.

Junto a Yaimar, Beccacece podría llevar a alguno de los otros jugadores invitados para poder reemplazar alguna ausencia.