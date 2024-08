La primera convocatoria de Sebastián Beccacece como entrenador de la selección de Ecuador ha sorprendido a muchos por la llamada a diversos jugadores, entre ellos está Cristian Ramírez, quien había rechazado su llamado a La Tri.

El futbolista de 30 años es el tercer lateral izquierdo dentro de los seleccionados, junto a Jhoanner Chávez y Pervis Estupiñán, pero su llamado hace dudar a muchos el compromiso del jugador.

Esta no es la primera convocatoria de Ramírez, pues ya suma 19 partidos con Ecuador, pero desde el 2019 no ha sido llamado por decisión propia, tras rechazar a jugar amistosos.

Lea más: Lista de convocados de Ecuador para los partidos contra Brasil y Perú por las Eliminatorias

En ese año, bajo la dirección de Jorge Célico, Cristian había señalado que estaba lesionado y que no podía jugar, pero en las mismas fechas tuvo actividad con su equipo de ese entonces.

Posteriormente, cuando llegó Gustavo Alfaro en el 2020, Ramírez ratificó su decisión al decir que “de momento no espero regresar a la selección. Ni ahora, ni después. Es algo que lo manifestaré en un futuro. En estos momentos he puesto prioridades en mi vida, y estamos tranquilos con la decisión que he tomado junto a mi familia”.