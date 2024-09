Leonardo Campana no fue convocado por la selección de Ecuador en las Eliminatorias al Mundial 2026 en la primera lista de Sebastián Beccacece, pero no ha sido llamado para los últimos partidos de La Tri.

En la época de Gustavo Alfaro, Campana no fue llamado para jugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y con Félix Sánchez Bas no estuvo en la Copa América 2024, pero no quiso dar su pensamiento sobre esas decisiones.

"A veces prefiero no opinar para que no me saquen las palabras de contexto. Yo controlo lo que puedo controlar, hago lo que puedo hacer”, mencionó el atacante en Di You Podcast, de Daniella Durán.

También, Campana recordó su ausencia a la cita mundialista en el 2022 por decisión de Gustavo Alfaro.

“Cuando no fui al Mundial sentí decepción al final del día. No conmigo mismo porque había tenido una buena temporada. Pero a nivel futbolístico me fue muy bien en el Inter Miami, donde encontré mi lugar en el mundo. Fue un golpe muy duro, pero salí adelante muy rápido", comentó.