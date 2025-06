Durante cinco meses, la familia luchó con valentía, pero el 29 de agosto de ese mismo año, Luis Enrique dio a conocer la dolorosa noticia del fallecimiento de su hija . El impacto fue profundo no solo en el mundo del deporte, sino también en la sociedad, que se volcó en mensajes de apoyo y respeto. En ese tiempo, Luis Enrique renunció como seleccionador nacional para estar donde más lo necesitaban: junto a su hija, siendo padre ante todo.

Cuando los fanáticos tendieron una pancarta de Xana en las gradas, el Allianz Arena de Múnich se convirtió por unos minutos en un templo de silencio. El rostro de Luis Enrique, conmovido, se fundía en la imagen de ese padre que, pese a la gloria deportiva, sigue abrazando con el alma a su hija ausente. Elena Cullell, su esposa, y sus hijos Pacho y Sira, no pudieron contener las lágrimas. La familia, unida, vio en esa pancarta más que una foto: era la presencia viva de Xana en el momento más brillante del técnico asturiano, la misma niña que se marchó demasiado pronto, víctima de un osteosarcoma, pero que sigue presente en cada logro, en cada paso.

"Xana está con la familia todos los días", dijo Luis Enrique frente a las cámaras tras la final, con la voz quebrada pero serena. No habló de estrategias ni del dominio en el campo, habló de amor. De ese amor que trasciende la vida, de ese vínculo que no entiende de victorias ni derrotas. Recordó cómo a su hija le encantaban las fiestas, cómo en 2015 celebraron juntos la Champions en Berlín y cómo soñaba con repetir ese momento. "Mi hija no está físicamente, pero sí espiritualmente", afirmó. Sus palabras fueron una lección de humanidad, una muestra de que el dolor puede transformarse en luz.

Sira Martínez, la hermana de Xana, también quiso rendirle homenaje en ese día tan especial. Lució una camiseta con el nombre de su hermana en la espalda, sumándose a decenas de aficionados que hicieron lo mismo. El recuerdo de Xana no solo vive en su familia, sino que ha trascendido fronteras y camisetas, convirtiéndose en símbolo de amor eterno. Luis Enrique no solo ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol, también nos ha enseñado que la vida puede ser el escenario más noble para honrar a quienes amamos.