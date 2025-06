¡Willian Pacho hizo historia! El zaguero central quedó campeón con el París Saint-Germain al vencer 5-0 al Inter de Milán por la final de la Champions League, que se llevó a cabo en Múnich, Alemania.

"Soy el primero en ganar la Champions. Estoy muy feliz y en unos días regresó a Ecuador para disfrutar también con ellos", dijo Pacho en un diálogo con Espn.

"Siento mucha felicidad, cuando íbamos 3-0 no me lo creía. Me acordaba la paz, la tranquilidad que hay que tener para sacar un buen resultado y ganar la Champions", añadió.

"Lo conseguimos gracias al grupo, al staff, gracias a esta hinchada que nos acompañó. El mister nos transfirió eso, la paz, la tranquilidad", agregó.

