Fútbol Internacional
24 sep 2025 , 11:39

Wayne Rooney habló de sus problemas con el alcohol: Mi esposa me salvó la vida

Wayne Rooney reconoció sus problemas con el alcohol cuando era profesional, incluso saliendo a tomar con sus amigos antes de los entrenamientos y después de los partidos.

   
  • Wayne Rooney habló de sus problemas con el alcohol: Mi esposa me salvó la vida
    Wayne Rooney agradeció a su esposa por ayudarlo a salir por sus problemas con el alcohol.( Redes sociales )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Wayne Rooney, exfutbolista del Manchester United, habló en una entrevista con Rio Ferdinand de sus problemas con el alcohol y admitió que sin la ayuda de su esposa, Coleen, estaría muerto.

El jugador inglés reconoció que le gustaba salir y beber con sus amigos durante sus días como profesional, pero que llegó un punto que fue "demasiado lejos".

"Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contárselo a nadie, no quería poner esa presión en nadie. Recuerdo que llegaba al entrenamiento, y comía chicle porque venía dos días de estar bebiendo seguidos. Entrenaba y en el fin de semana marcaba un par de goles y volvía a hacer lo mismo, salir dos días seguidos", aseguró Rooney.

Lea más: Copa Sudamericana: (VIDEO) El incómodo momento de Fernando Gaibor con un hincha de la Universidad de Chile

Al ser consultado por quién lo ayudó a salir de eso, Wayne respondió que fue Coleen, su esposa, a la que conoció en la infancia y con la que se casó y tuvo hijos.

"Me encantaba el fútbol, pero también me gustaba salir. Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba controlar, bueno, no controlar, pero ayudarme mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto", manifestó el inglés.

Wayne Rooney se convirtió en entrenador, después de su etapa como futbolista.
Wayne Rooney se convirtió en entrenador, después de su etapa como futbolista. ( Redes sociales )

Lea más: David Cabezas y Anthony Bedoya fueron extorsionados por amaño de partidos y pidieron salir de El Nacional

"He cometido errores en el pasado, pero soy diferente y ella ha conseguido mantenerme en el buen camino durante veinte años".

En el podcast, Rooney también reconoció ser "muy inseguro" en muchas cosas y que es algo que solo su esposa lo sabe.

"Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el número 10 en el Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas. Por ejemplo, si me ves la semana que viene en la playa, estaré con la camiseta puesta y con una gorra. Incluso en mi época de jugador, no me quitaría la camiseta". cerró el exjugador.

Temas
Fútbol
Fútbol internacional
Fútbol Europa
alcoholemia
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
alcoholismo
Wayne Rooney
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas