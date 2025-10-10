Fútbol Internacional
10 oct 2025 , 18:47

(VIDEO) El hijo de Miguel Ángel Russo anotó un gol y rompió en llanto

El hijo de Miguel Ángel Russo, Ignacio, vivió un emotivo momento en el Tigre vs. Newell’s, tras anotar un gol y romper en llanto por el fallecimiento de su padre.

   
  • (VIDEO) El hijo de Miguel Ángel Russo anotó un gol y rompió en llanto
    El hijo de Miguel Ángel Russo anotó un gol para el empate de Tigre.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este viernes 10 de octubre, el fútbol argentino vivió un partido lleno de emociones con el enfrentamiento entre Tigre ante Newell’s, pues el hijo de Miguel Ángel Russo, Ignacio, arrancó de titular y anotó un gol.

Apenas dos días después del fallecimiento de su padre, Miguel Ángel, Nacho quiso jugar con su equipo y se mostró conmovido durante el minuto de silencio antes del partido.

Posteriormente, al minuto 22, Ignacio le quedó la pelota y empujó el balón para anotar el primer gol del partido y desatar una emoción llena de sentimientos.

Lea más: EN VIVO | Estados Unidos vs. Ecuador; alineaciones confirmadas

Russo se tapó el rostro con la camiseta, alzó los brazos al suelo y le dedicó el gol a su padre mientras las lágrimas rodaban por su cara, luego sus compañeros lo abrazaron.

Antes del pitazo final, el cuerpo técnico de Newell's, con Cristian Fabbiani, le dio un cálido saludo la futbolista.

Lea más: La emotiva iniciativa de Joao Rojas para ayudar a niños

En la previa del encuentro, el delantero habló de la posibilidad de perderse el partido y dijo que "Si no juego, revive y me caga a patadas (Miguel Ángel Russo)”.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años a causa de un cáncer de próstata y vejiga.

Temas
Fútbol
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Fútbol Argentino
Tigre
Miguel Ángel Russo
Argentina
Ecuador
Noticias
Recomendadas