Fútbol Internacional
08 oct 2025 , 17:22

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, muere a los 69 años

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció a los 69 años a causa de un cáncer de próstata y vejiga.

   
  • Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, muere a los 69 años
    El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció a causa de un cáncer de próstata y vejiga.( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Luto en el fútbol. El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años a causa de un cáncer de próstata y vejiga.

El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

En el último mes, Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud.

El último partido de Boca Juniors en el que el estratega argentino estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.

Este era el tercer período de Miguel Ángel en Boca: en su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan.

Lea también: Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, está en grave estado de salud

Fotografía de archivo del entrenador, Miguel Angel Russo.
Fotografía de archivo del entrenador, Miguel Angel Russo. ( EFE )

En su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante Santos de Brasil.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí.

Como jugador, Russo se desempeñó como mediocampista defensivo y su único club fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó once goles entre 1975 y 1989; mientras que en la selección argentina disputó 17 partidos.



Temas
cáncer
Boca Juniors
muere
Miguel Ángel Russo
Ecuador
Noticias
Recomendadas