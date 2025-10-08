Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, muere a los 69 años

Luto en el fútbol. El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años a causa de un cáncer de próstata y vejiga.

El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

En el último mes, Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud.

El último partido de Boca Juniors en el que el estratega argentino estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.

Este era el tercer período de Miguel Ángel en Boca: en su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan.

