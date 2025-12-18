(VIDEO) Con gol de John Mercado, Sparta Praga clasificó a los octavos de final de la Conference League

El Sparta Praga de Ángelo Preciado y John Mercado consiguió clasificarse en el cuarto puesto de la fase liga de Conference League, tras superar con facilidad por 3-0 al Aberdeen.

13 puntos en seis jornadas con un balance de 4 victorias, un empate y una derrota que le permite al equipo checo jugar directamente los octavos de final y disputar el partido de vuelta como local.

Dos goles en la primera media hora dejaron encaminado el choque ante los escoceses, primero de John Mercado (m.16) y después el eslovaco Lukas Haraslin (m.29).

El ecuatoriano regateó a la izquierda para sacarse de encima un rival y remató de zurda desde el lado derecho del área para abrir el marcador