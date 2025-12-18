Fútbol Internacional
(VIDEO) Con gol de John Mercado, Sparta Praga clasificó a los octavos de final de la Conference League

Sparta Praga, con un gol de John Mercado, venció 3-0 al Aberdeen para clasificar a los octavos de final de la Conference League.

   
    John Mercado anotó el gol para la victoria del Sparta Praga en la Conference League.( Redes sociales )
El Sparta Praga de Ángelo Preciado y John Mercado consiguió clasificarse en el cuarto puesto de la fase liga de Conference League, tras superar con facilidad por 3-0 al Aberdeen.

13 puntos en seis jornadas con un balance de 4 victorias, un empate y una derrota que le permite al equipo checo jugar directamente los octavos de final y disputar el partido de vuelta como local.

Dos goles en la primera media hora dejaron encaminado el choque ante los escoceses, primero de John Mercado (m.16) y después el eslovaco Lukas Haraslin (m.29).

El ecuatoriano regateó a la izquierda para sacarse de encima un rival y remató de zurda desde el lado derecho del área para abrir el marcador

Una ventaja y tranquilidad con la que afrontaron una segunda parte plácida, en la que el australiano Garang Koul hizo más 'sangre' con el tercer y último tanto.

Por la victoria, el Sparta Praga clasificó a los octavos de final de la Europa League como cuarto de la tabla de posiciones con 13 puntos.

El cuadro de República Checa podrá enfrentar al Celje, AZ Alkmaar, FC Noah y Drita, dependiendo del sorteo.

