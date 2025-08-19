Fútbol Internacional
Tres jugadores ecuatorianos dominan el equipo ideal de la Liga de Bélgica

Por la cuarta fecha de la Liga de Bélgica, Nilson Angulo, Alan Minda y Kevin Rodríguez fueron reconocidos en el equipo ideal.

   
    Kevin Rodríguez anotó dos goles con el Union Saint Gilloise.( Redes sociales )
La Liga de Bélgica informó el equipo ideal de la cuarta fecha del campeonato nacional y fue dominado por los ecuatorianos que militan en el fútbol belga.

Los tres compatriotas fueron las figuras de sus equipos en el campeonato nacional, pues fueron importantes para la victoria de sus clubes.

El equipo de la Liga de Bélgica es: Miras, Vanwesemael, Maamar, Burgess, El Ouahdi, Steuckers, Gulagon, Mendy, Alan Minda, Nilson Angulo y Kevin Rodríguez.

Minda anotó un gol para la goleada del Cercle Brugge; mientras que Angulo, quien fue nombrado mejor jugador del partido, repartió dos asistencias para el triunfo del Anderlecht.

Por su lado, la Rola anotó los dos tantos en el triunfo del Union Saint Gilloise y fue premiado como la figura del encuentro.

En la próxima fecha, el Cercle Brugge se medirá ante el Standard Liege; Union Saint Gilloise contra La Louviere; y el Anderlecht postergó su partido.

Entre semana, el Anderlecht de Nilson Angulo se jugará su clasificación a la fase de liga de la Conference League contra el AEK Atenas.

