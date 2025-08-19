Tres jugadores ecuatorianos dominan el equipo ideal de la Liga de Bélgica

Por su lado, la<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-kevin-rodriguez-marco-dos-goles-victoria-union-saint-gilloise-liga-belgica-FG9945326 target=_blank>Rola anotó los dos tantos en el triunfo</a> </b>del Union Saint Gilloise y fue premiado como la figura del encuentro. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/10-equipos-cambiado-entrenador-liga-ecuabet-2025-IC9958318 target=_blank>10 equipos han cambiado de entrenador en la Liga Ecuabet 2025</a> En la<b></b> <b></b>