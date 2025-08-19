Martin Anselmi eligió a Moisés Caicedo como el mejor jugador que ha entrenado

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo target=_blank>Moisés Caicedo</a> se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todo el mundo </b>y ha dominado la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league target=_blank>Premier League</a>. Desde el inicio de su carrera, uno de sus entrenadores ya tuvo claro su destino. El<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/martin-anselmi-trayectoria-idv-cruz-azul-porto-BJ8694982 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/10-equipos-cambiado-entrenador-liga-ecuabet-2025-IC9958318 target=_blank></a> <b></b><b></b>