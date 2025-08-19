Fútbol Internacional
Martin Anselmi eligió a Moisés Caicedo como el mejor jugador que ha entrenado

El ex entrenador de Independiente del Valle y Porto, Martín Anselmi, señaló que desde que Moisés Caicedo debutó ya supo que era un jugador especial.

   
    Moisés Caicedo lleva varias temporadas con el Chelsea.( Redes sociales )
Moisés Caicedo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todo el mundo y ha dominado la Premier League. Desde el inicio de su carrera, uno de sus entrenadores ya tuvo claro su destino.

El Niño Moi debutó con la selección de Ecuador a sus 18 años y ya mostraba sus condiciones para ser uno de los mejores del mundo con gran proyección, según Martín Anselmi, quien fue parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Ramírez.

El ex entrenador de Independiente del Valle, que dirigió a Caicedo, recordó una anécdota que lo hace considerar como el mejor futbolista que ha dirigido en su carrera como entrenador.

"El mejor, es el mejor jugador que he entrenado. El día que debutó contra El Nacional por Copa Ecuador, en la semana teníamos un partido importante, jugábamos 4tos de Sudamericana contra Independiente (de Avellaneda), le tocó debutar a Moisés y en la primera pelota que controló, contra la raya, no entiendo cómo giró y se sacó 2 tipos de encima en su primer contacto en Primera División. Ahí dije este chico es especial", señaló Anselmi en Clank!.

Martín Anselmi trabajó con Moisés Caicedo en Independiente del Valle.
Martín Anselmi trabajó con Moisés Caicedo en Independiente del Valle. ( Redes sociales )

Además, el argentino recordó una época curiosa de Moi: "En ese momento jugaba la Libertadores Sub 20 un miércoles, volvía el sábado de Paraguay, jugaba para nosotros en Ecuador y se volvía para Paraguay a jugar con IDV Sub 20. Solo.

Así mismo, Anelsmi reconoció la importancia de Moisés a sus 18 años en el equipo. “Lo perdemos cuando vamos a jugar los 8vos. de final de la Libertadores con Nacional de Uruguay (en 2020), se lesionó jugando para la Selección y nos quedamos sin él y ya con 18 años era una pieza fundamental para nosotros", cerró el argentino.

Finalmente, Anselmi fue consultado si él esperaba la evolución de Caicedo en el Chelsea y respondió con un contundente sí.

