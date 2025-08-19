Martin Anselmi eligió a Moisés Caicedo como el mejor jugador que ha entrenado

Moisés Caicedo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todo el mundo y ha dominado la Premier League. Desde el inicio de su carrera, uno de sus entrenadores ya tuvo claro su destino.

El Niño Moi debutó con la selección de Ecuador a sus 18 años y ya mostraba sus condiciones para ser uno de los mejores del mundo con gran proyección, según Martín Anselmi, quien fue parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Ramírez.

El ex entrenador de Independiente del Valle, que dirigió a Caicedo, recordó una anécdota que lo hace considerar como el mejor futbolista que ha dirigido en su carrera como entrenador.

"El mejor, es el mejor jugador que he entrenado. El día que debutó contra El Nacional por Copa Ecuador, en la semana teníamos un partido importante, jugábamos 4tos de Sudamericana contra Independiente (de Avellaneda), le tocó debutar a Moisés y en la primera pelota que controló, contra la raya, no entiendo cómo giró y se sacó 2 tipos de encima en su primer contacto en Primera División. Ahí dije este chico es especial", señaló Anselmi en Clank!.