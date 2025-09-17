Fútbol Internacional
Exjugador del Arsenal, Thomas Partey, se declara no culpable de cargos por violación

El futbolista de 32 años se enfrenta a denuncias por violación y por agresión sexual

   
    El exfutbolista ghanés del Arsenal, Thomas Partey, llega al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres el 17 de septiembre de 2025.( AFP )
El actual centrocampista del Villarreal, Thomas Partey, se declaró no culpable de los cinco cargos por violación y otro por agresión sexual por los que está acusado en Inglaterra, durante una audiencia este miércoles en un tribunal de Londres.

El futbolista de 32 años se enfrenta a denuncias por violación de dos mujeres y por agresión sexual por una tercera.

Los presuntos hechos habrían tenido lugar entre 2021 y 2022, cuando el jugador militaba en el Arsenal.

Tras acabar su contrato con los Gunners, el internacional ghanés fichó por el Villarreal el pasado mes de agosto y jugó los últimos minutos con el club castellonense el martes en la Champions League, con derrota 1-0 ante el Tottenham en Londres.

En su comparecencia este miércoles ante los jueces, el futbolista se limitó a confirmar su nombre y su fecha de nacimiento y a declararse no culpable.

