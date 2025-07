La investigación se ha llevado a cabo en los últimos dos años y medio y la acusación se ha hecho pública tres días después de que Partey acabara su relación contractual con el Arsenal el pasado 1 de julio.

El club 'Gunner' estuvo en conversaciones con el jugador africano para una posible renovación, pero no llegaron a un acuerdo.

En 2022, el diario británico 'The Telegraph' informó de que un futbolista de la Premier League estaba siendo investigado por delitos sexuales, pero la ley británica estipula que hasta que no hay una acusación formal no se puede mencionar en medios al investigado.