Fútbol Internacional
16 sep 2025 , 17:55

De Zerbi: "El segundo penal del Real Madrid fue vergonzoso, incluso si hubiera sido a nuestro favor"

Tras la derrota 2-1 del Olympique de Marsella ante el Real Madrid, el técnico Roberto De Zerbi calificó como “vergonzoso” el segundo penal cobrado a favor del equipo español por una mano de Facundo Medina en los minutos finales del partido de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

   
  • De Zerbi: El segundo penal del Real Madrid fue vergonzoso, incluso si hubiera sido a nuestro favor
    Roberto De Zerbi, técnico del Marsella.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras la ajustada derrota 2-1 del Olympique de Marsella ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el técnico italiano Roberto De Zerbi no se guardó nada en la rueda de prensa. El entrenador del conjunto francés calificó como “vergonzoso” el segundo penal señalado a favor del conjunto blanco, por una mano de Facundo Medina en los minutos finales del partido correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

“El segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho aunque fuera a favor de mi equipo”, sentenció De Zerbi ante los medios. El árbitro sancionó la jugada tras revisión del VAR, decisión que terminó significando el segundo gol de Kylian Mbappé desde los once pasos, y la remontada definitiva para el equipo de Xabi Alonso.

Lea: Mbappé lidera la remontada del Real Madrid ante el Marsella en el arranque de la Champions League

El italiano fue enfático en aclarar que su opinión no buscaba insinuar un favoritismo hacia el Real Madrid tras la expulsión de Dani Carvajal. “Cuando digo que el penal es vergonzoso no hay un pensamiento detrás —de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión—. No quiero, de ninguna manera, referirme a eso”, aseguró.

Respecto a la roja directa mostrada a Carvajal por un cabezazo sobre el portero Gerónimo Rulli en el minuto 72, De Zerbi también dejó su análisis. “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya... pero la norma es así. Yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”, opinó.

Más allá de las decisiones arbitrales, el estratega se mostró autocrítico con el desempeño de su equipo. Reconoció que el Marsella tuvo la oportunidad de sacar un mejor resultado tras quedarse con un jugador más en cancha. “Podríamos haber hecho algo más, sobre todo después de la expulsión. Era el momento de arriesgar un poco más”, lamentó. “Entramos al campo con miedo y timidez. Luego nos soltamos y jugamos mejor, pero no fue suficiente”, añadió.

Pese a la derrota, De Zerbi valoró el esfuerzo de sus jugadores y se mostró optimista sobre el futuro del proyecto. “Estoy orgulloso de mi equipo. Hay muchos jugadores nuevos y no es fácil encontrar las conexiones rápidamente. Tenemos un equipo muy fuerte. Espero que podamos trabajar todos en la dirección adecuada para que el Olympique de Marsella llegue a un nivel más alto”, concluyó.

Temas
Champions League
Real Madrid
Roberto de Zerbi
España
Noticias
Recomendadas