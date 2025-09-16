Mbappé lidera la remontada del Real Madrid ante el Marsella en el arranque de la Champions League

El Real Madrid comenzó su camino en la Champions League con una victoria sufrida pero vital ante el Olympique de Marsella, en un encuentro disputado en el Santiago Bernabéu que terminó 2-1 a favor del equipo blanco. Kylian Mbappé fue el gran protagonista de la noche con un doblete de penalti que le dio vuelta a un marcador que había comenzado adverso al equipo de Xabi Alonso.

El duelo marcó el inicio de la nueva fase de liga de la Champions, donde todos los equipos compiten en una tabla única. Y desde el pitazo inicial, el Real Madrid sintió la intensidad del cuadro francés, que sorprendió con su presión alta y velocidad por las bandas. La recompensa llegó temprano: al minuto 14, Timothy Weah abrió el marcador con un disparo cruzado tras una rápida transición ofensiva del Marsella.

El gol visitante obligó al Madrid a reaccionar, pero la defensa del conjunto francés se mostró sólida durante gran parte del primer tiempo. Recién en la segunda mitad, con mayor empuje ofensivo y la entrada de Jude Bellingham para equilibrar el medio campo, los locales empezaron a encontrar espacios.

El punto de inflexión llegó al minuto 63, cuando un leve empujón sobre Vinícius Jr. dentro del área fue sancionado como penalti. Mbappé, con categoría, lo transformó en el 1-1 y devolvió la confianza al equipo merengue. El mismo delantero francés sellaría la remontada al minuto 83, nuevamente desde los once pasos, tras una mano en el área detectada por el VAR.

El doblete de Mbappé no solo fue decisivo en lo numérico, sino también simbólico: el exjugador del PSG se estrenó como goleador en Champions con la camiseta del Real Madrid, nada menos que ante un rival francés. Su actuación reafirma el papel de figura central que se le ha asignado en este nuevo proyecto blanco.

Con esta victoria, el Real Madrid suma sus primeros tres puntos en el formato de liga de la Champions League, que reemplazó a la antigua fase de grupos. Por su parte, el Olympique de Marsella dejó una buena imagen, pero se marcha con las manos vacías tras dejar escapar una ventaja que parecía controlada.