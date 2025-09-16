Champions League: Vlahović salva a la Juventus con doblete y asistencia para el empate contra el Borussia Dortmund

La Juventus logró un agónico empate 4-4 frente al Borussia Dortmund en un verdadero partidazo disputado por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El héroe de la jornada fue el delantero serbio Dušan Vlahović, quien ingresó en la segunda mitad para cambiar el rumbo del encuentro con un doblete y una asistencia decisiva en los minutos finales.

El atacante balcánico saltó al campo en el minuto 60 en lugar del canadiense Jonathan David, quien sigue sin convencer en su rol como titular. Vlahović necesitó apenas media hora para demostrar por qué es considerado uno de los delanteros más letales de Europa, siendo clave en una remontada que parecía imposible ante la contundencia ofensiva del equipo alemán.

Borussia Dortmund abrió el marcador en el minuto 52 con un potente disparo de Karim Adeyemi desde fuera del área, aprovechando la floja marca de la defensa juventina.

La respuesta del conjunto italiano llegó poco después con un golazo de Kenan Yildiz, quien igualó el marcador con un disparo colocado desde la frontal. No obstante, la alegría duró apenas dos minutos: Felix Nmecha volvió a adelantar a los alemanes con el 2-1 tras una jugada rápida por el centro del campo.

Ante la fragilidad defensiva mostrada por su equipo, el técnico Igor Tudor decidió apostar por un enfoque ofensivo, realizando cuatro cambios simultáneos. Además del ingreso de Vlahović, entraron Edon Zhegrova, Vasilije Adžić y João Mário, buscando revolucionar el ataque.

La decisión dio frutos casi de inmediato. Vlahović igualó el marcador 2-2 en el minuto 67 con un remate dentro del área tras una jugada colectiva. Sin embargo, el Dortmund volvió a golpear: primero con un tanto de Yan Couto al 73’, y luego con Ramy Bensebaini, quien puso el 4-2 a diez del final.

Cuando todo parecía perdido para la Vecchia Signora, Vlahović volvió a aparecer en los descuentos con un gol que reanimó al público local. Pero el verdadero clímax llegó en el último suspiro del encuentro: el joven inglés Lewis Kelly, conectó de cabeza un centro perfecto de Vlahović desde la derecha para marcar el 4-4 definitivo en el minuto 95.