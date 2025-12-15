Fútbol Internacional
¿Cuándo se conocerán los ganadores del premio The Best de la FIFA 2025?

Moisés Caicedo y Willian Pacho, figuran entre los candidatos al once ideal gracias a su destacada actuación con sus respectivos clubes, Chelsea y París Saint-Germain.

   
    Imagen del trofeo The Best que entrega la FIFA ( Foto: Internet )
Los ganadores y ganadoras de las distintas categorías nominados a los premios The Best de la FIFA se conocerán el próximo 16 de diciembre durante un acto especial que se retransmitirá en directo en la web de la FIFA desde Doha (Catar).

La celebración de la gala se celebrará en la víspera del partido de la Copa Intercontinental que disputarán el París Saint-Germain y el Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali.

Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el premio Fair Play.

Entre los nominados al premio The Best masculino destacan los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los jugadores del actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros.

Además, en categoría femenina están nominadas las futbolistas del Barcelona Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alexia Putellas o la española Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.

Entre otras categorías, también se entregará el premio al Mejor Entrenador, al que optan Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

La cena reunirá a unos 800 invitados, incluido el presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol.

¿Cómo votar por Moisés Caicedo y Willian Pacho en los premios FIFA The Best al mejor once de la temporada?

Moisés Caicedo y Willian Pacho, figuran entre los candidatos al once ideal gracias a su destacada actuación con sus respectivos clubes, Chelsea y París Saint-Germain.

Los Blues se consagraron campeones del Mundial de Clubes, mientras que los parisinos levantaron la Champions League, con ambos tricolores como piezas clave en sus equipos.

Caicedo comparte nominación con Jude Bellingham (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona), Bruno Fernandes (Manchester United) y Enzo Fernández (Chelsea).

Por su parte, Pacho compite con Marc Cucurella (Chelsea), y sus compañeros Achraf Hakimi y Marquinhos (París Saint-Germain), además de Virgil van Dijk (Liverpool).

Los aficionados que deseen votar por los jugadores ecuatorianos pueden hacerlo registrándose en FIFA.com, donde podrán elegir el once ideal The Best.

Los fans deberán seleccionar un portero, cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros de una lista de 88 futbolistas nominados.

