¿Cómo votar por Moisés Caicedo y Willian Pacho en los premios FIFA The Best al mejor once de la temporada?

Este jueves 6 de noviembre se dieron a conocer los nominados a los premios The Best que otorga la FIFA a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025.

Dos ecuatorianos, Moisés Caicedo y Willian Pacho, figuran entre los candidatos al once ideal gracias a su destacada actuación con sus respectivos clubes, Chelsea y París Saint-Germain.

Los Blues se consagraron campeones del Mundial de Clubes, mientras que los parisinos levantaron la Champions League, con ambos tricolores como piezas clave en sus equipos.

Caicedo comparte nominación con Jude Bellingham (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona), Bruno Fernandes (Manchester United) y Enzo Fernández (Chelsea).

