06 nov 2025 , 15:58

¿Cómo votar por Moisés Caicedo y Willian Pacho en los premios FIFA The Best al mejor once de la temporada?

Moisés Caicedo y Willian Pacho, figuran entre los candidatos al once ideal gracias a su destacada actuación con sus respectivos clubes, Chelsea y París Saint-Germain.

   
Este jueves 6 de noviembre se dieron a conocer los nominados a los premios The Best que otorga la FIFA a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025.

Dos ecuatorianos, Moisés Caicedo y Willian Pacho, figuran entre los candidatos al once ideal gracias a su destacada actuación con sus respectivos clubes, Chelsea y París Saint-Germain.

Los Blues se consagraron campeones del Mundial de Clubes, mientras que los parisinos levantaron la Champions League, con ambos tricolores como piezas clave en sus equipos.

Caicedo comparte nominación con Jude Bellingham (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona), Bruno Fernandes (Manchester United) y Enzo Fernández (Chelsea).

Por su parte, Pacho compite con Marc Cucurella (Chelsea), y sus compañeros Achraf Hakimi y Marquinhos (París Saint-Germain), además de Virgil van Dijk (Liverpool).

Los aficionados que deseen votar por los jugadores ecuatorianos pueden hacerlo registrándose en FIFA.com, donde podrán elegir el once ideal The Best.

Los fans deberán seleccionar un portero, cuatro defensas, cuatro mediocampistas y tres delanteros de una lista de 88 futbolistas nominados.

