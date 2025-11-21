Fútbol Internacional
21 nov 2025 , 11:28

Raphinha, Joan García y Yamal listos para el regreso del Barcelona al Camp Nou

El Barcelona recuperó a tres jugadores que estarán disponibles para el encuentro de este sábado frente al Athletic de Bilbao.

   
    Raphinha y Yamal regresarán con el Barcelona. ( REDES )
​​Lamine Yamal se perdió los partidos clasificatorios para el Mundial con España por una lesión en la ingle y el delantero brasileño, Raphinha, ha sido baja desde septiembre. Los dos delanteros están en forma para el partido de liga frente al Athletic de Bilbao en el Camp Nou este sábado, según informó el entrenador Hansi Flick.

El Barça vuelve a su estadio después de dos años y medio. La reapertura del Camp Nou, parcialmente renovado y con un aforo reducido verá los regresos de Lamine Yamal, Raphinha y el portero Joan García.

"Ha trabajado muy duro estas dos semanas y estoy muy contento con lo que veo", dijo Flick sobre Yamal.

Flick añadió la suma de Raphinha, quien estuvo de baja desde septiembre por una lesión en los isquiotibiales, y Joan García, que también ha sido baja para el equipo blaugrana desde septiembre.

Lea: Cole Palmer sufrió una impensada lesión y será baja del Chelsea ante Barcelona en la Champions League

El delantero Marcus Rashford es duda para este sábado tras sufrir fiebre.

El Barcelona es segundo en la tabla de clasificación, a tres puntos del Real Madrid. Tras el encuentro de este sábado frente al Athletic de Bilbao, el equipo de Flick visitará al Chelsea por la Champions League este martes.

