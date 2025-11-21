Raphinha, Joan García y Yamal listos para el regreso del Barcelona al Camp Nou

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lamine-yamal target=_blank><b>Lamine Yamal</b></a> se perdió los<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/reinaldo-rueda-rompe-en-llanto-tras-quedar-eliminado-del-mundial-2026-honduras-GB10445388 target=_blank> partidos clasificatorios para el Mundial</a> con España por una lesión en la ingle y el delantero brasileño, Raphinha, ha sido baja desde septiembre. <b>Los dos delanteros están</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fc-barcelona-confirma-su-vuelta-al-camp-nou-despues-de-dos-anos-DG10435060 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/cole-palmer-sufrio-una-impensada-lesion-y-sera-baja-del-chelsea-ante-barcelona-en-la-champions-league-HA10455301 target=_blank></a></b> <b></b>