Fútbol Internacional
17 nov 2025 , 10:33

FC Barcelona confirma su vuelta al Camp Nou después de dos años

Tras una espera de dos años, el FC Barcelona anunció que volverá a jugar sus partidos en el Camp Nou.

   
  • FC Barcelona confirma su vuelta al Camp Nou después de dos años
    El Camp Nou abrirá sus puertas en la decimotercera fecha de LaLiga.( REDES )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El partido por la decimotercera jornada de LaLiga verá al FC Barcelona y el Athletic Club jugar en el remodelado Spotify Camp Nou, según anunció este lunes la institución azulgrana.

El club informó que obtuvo la licencia que les permite albergar partidos con un aforo parcial de 45 401 espectadores. Esta autorización incluye toda la zona de lateral del estadio.

De esta manera, el Barça volverá a disputar el próximo sábado un partido oficial en su estadio 2 años, 5 meses y 22 días después del duelo contra el Mallorca disputado el 28 de mayo de 2023.

Lea: Carlo Ancelotti: "Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial 2026"

Está previsto que el estadio tenga una capacidad de aproximadamente 105 000 asientos una vez termine la construcción del tercer graderío.

Según el club, tras la obtención de las autorizaciones para la entrada de fanáticos, el estadio contará con nuevos espacios de confort, nuevo túnel de jugadores, vestuarios renovados y nuevos sistemas de acceso mediante pórticos y ticketing integrado.

Temas
regreso
fútbol español
LaLiga
Camp Nou
FC Barcelona
Barcelona
España
Noticias
Recomendadas