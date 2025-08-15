Ramón Maddoni, descubridor de talentos del fútbol argentino, falleció a los 83 años

Ramón Maddoni, descubridor de grandes talentos del fútbol argentino como Juan Román Riquelme, Fernando Redondo y Carlos Tévez, entre otros, falleció este viernes a los 83 años, según informó el Club Social Parque, institución barrial deportiva donde comenzó su carrera, que incluyó pasos por las divisiones inferiores de Boca Juniors y Argentinos Juniors.

El oficio de Maddoni como ojeador de jóvenes promesas del fútbol argentino comenzó mucho antes de que ese puesto se formalizara en la estructura contemporánea de los clubes profesionales, ya que comenzó recomendando niños que veía jugar a partir de su propio instinto, lo que catapultó la carrera de decenas de jugadores de nivel internacional.

Maddoni impulsó las carreras de Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Fernando Gago, Fernando Redondo, Alexis Mac Allister, entre otros, cuando apenas eran niños, y los acercó a las divisiones menores de Boca o a Argentinos, clubes que eventualmente lo contrataron para que cumpliera ese rol de forma profesional, ya que hasta entonces vivía de otros trabajos sin relación con el fútbol.

“Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto", contó Maddoni en una entrevista con el medio TyC Sports en 2019, al explicar su propio talento como ojeador.

El fallecimiento del descubridor desató una ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de afamados futbolistas que fueron entrenados por él, como el actual 'Xeneize' Leandro Paredes, el ex Barcelona y Villarreal Juan Pablo Sorín y el exvolante de Real Madrid, Esteban Cambiasso.

Paredes, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, publicó en la red social Instagram una foto junto a Maddoni junto al mensaje: "¡Gracias por todo, maestro! Descansa en paz".

Sorín, de paso por Argentinos, River, Juventus y PSG, además de por la selección nacional, dedicó a Maddoni un video y un extenso texto en sus redes sociales: "Te quiero mucho (...) Nos enseñaste mirándote dentro de la cancha, con tus saltos a cabecear, con los brazos abiertos, a bajarla y amortiguarla con el pecho, uf tantos gestos técnicos... y disfrutamos fuera de ella".

'Cuchu' Cambiasso, exmediocampista de Independiente, River e Inter, publicó en su cuenta de Instagram una foto con Maddoni y el siguiente mensaje: "Tu frase que más me marcó, mientras yo me lamentaba siendo un nene porque me gritabas siempre... Tus palabras fueron: 'Te exijo porque sé que podés, preocupate el día que no te grite', y eso me hizo aprender de vos y de todos los entrenadores que vinieron después y me corrigieron cosas".