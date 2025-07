" Este es uno de los días más importantes de mi vida. Me fui muy chico de acá, jugué en los mejores equipos de Europa, pero volver a casa es algo que soñé desde el primer día que me fui".

Paredes, que prácticamente no dejó de sonreír durante la presentación, se mostró emocionado por un regreso del que se venía hablando desde antes del reciente Mundial de Clubes.

"Las sensaciones son increíbles. Mi deseo era volver (a Boca) estando bien, a una edad en la que me siento bien físicamente. Maduré mucho, y espero ponerme bien rápido para dar una mano" , destacó el mediocampista de 31 años, luego de ser presentado en rueda de prensa por el presidente del club y su excompañero Juan Román Riquelme.

Desde 2007 el tradicional equipo de Buenos Aires no conquista la Copa Libertadores, un objetivo que se convirtió en una obsesión.

Paredes jugó su último partido oficial hace poco más de un mes en el club giallorosso de la capital italiana.

"Vengo de (pasar) vacaciones, primero voy a tener que ponerme bien", señaló, y contó que ya habló con el entrenador Miguel Ángel Russo, aunque no tiene una fecha para el estreno de su camiseta número 5.

Sobre sus chances de continuar integrando en la Selección Argentina con miras al Mundial 2026, Paredes dijo que habló al respecto con el DT Lionel Scaloni. "Fue muy claro conmigo. Me dijo que no es importante donde juegue, pero sí que tenga ritmo, que juegue, así que eso también fue un plus para volver a Argentina", agregó.

Paredes ingresó al campo de juego acompañado por su esposa y sus hijos, donde fue aclamado por miles de seguidores en una fiesta de color azul y oro.

"Siempre soñé con esta vuelta, hacerlo de esta manera, venir a esta cancha es una felicidad enorme. Desde muy chico estoy en este club. Estoy hoy con mi familia y me ayudaron con esta decisión, lo hice por amor, por eso estoy acá. Volví para vivir la locura del mundo Boca, y espero disfrutarlo por mucho tiempo, que seamos felices juntos", expresó.

Es posible que tenga sus primeros minutos en la segunda fecha del torneo Clausura, cuando Boca reciba a Unión de Santa Fe en La Bombonera.