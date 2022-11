Qatar 2022: Senegal recupera a su arquero para enfrentar a Ecuador

"No me preocupa, pudo hacer un gran partido contra Catar ", aseveró. Pape Gueye lo predijo: " Es el mejor arquero del mundo , entonces ¿Dónde está el problema?. Es regular, ayuda a los otros, nos habla", insitió.

"Son cosas que pasan, creo que la gente exagera mucho, no hay que darle más vueltas", sostuvo el capitán Kalidou Koulibaly , defendieno a Mendy . En esa derrota contra la 'Orange' "falló todo el equipo, no solo un jugador", insistió el ahora central del Chelsea , donde es compañero de Mendy .

"Una mentalidad de hierro"

"Édouard está bien, tiene una mentalidad de hierro", insistió Cissé tras el primer encuentro. Para el técnico, "las cualidades de Édouard no están en duda", asegura. "Sé que es un chico que efectivamente atraviesa un momento un poco difícil, pero no tengo dudas. Tiene toda mi confianza y la de sus compañeros", concluyó.

Vencedor de la Liga de Campeones con los 'Blues' en 2021 y decisivo también en la primera Copa de África ganada por los senegaleses en 2022, Mendy comenzó la temporada con un error al intentar regatear a Brenden Aaronson, que supuso el inicio la abultada derrota del Chelsea contra el Leeds (3-0).