Médico de Ecuador recomienda no usar a Enner Valencia ante Senegal más de 45 minutos

El cuerpo médico de la selección de Ecuador ha recomendado al entrenador Gustavo Alfaro que no use al delantero Enner Valencia para el duelo ante Senegal más de un tiempo, o máximo 60 minutos, porque aún no se recupera de una lesión que viene arrastrando por un esguince de rodilla.

Así lo pudo conocer Ecuavisa mediante una fuente de la Tri la tarde de este lunes 28 de noviembre en Doha, donde la selección ecuatoriana realizó su último entrenamiento antes del duelo de este martes ante Senegal (10:00 de Ecuador).

A pesar de la recomendación médica, será Alfaro quien tome la última palabra sobre alinear o reservar a Valencia, máximo goleador de Ecuador en los mundiales de la FIFA y actual artillero del torneo que se disputa en Qatar.

"Enner tiene un corazón pintado con la Tri. Tengo confianza de que pueda estar ante Senegal", declaró Alfaro en rueda de prensa.

Este sería el 11 titular de Ecuador que enfrentará a Senegal

Valencia ha dicho que juega "con un poco de dolor" por su problema en la rodilla, que no le ha permitido terminar los juegos de Ecuador ante Qatar y Países Bajos, que se saldaron con triunfo (2-0) y empate (1-1), respectivamente, con la firma de Enner en esos marcadores.