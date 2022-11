Qatar 2022: Enner Valencia estará en los rascacielos de Catar por sus goles

Enner Valencia, máximo artillero de la historia de la selección de Ecuador es una de las figuras de este Mundial, al ser el goleador de este torneo con tres tantos y ha revolucionado a toda Doha con sus actuaciones.

Valencia tendrá el mismo honor que tuvo Messi y Neymar. En una imagen que circula en redes se puede visualizar el retrato del delantero ecuatoriano en uno de los edificios más altos de Doha, el Reem Tower.

La gigantografía está colgada en el edificio con la imagen del delantero para que los aficionados tricolores puedan sacarse fotos su ídolo antes del partido ante Senegal.

Los goles de Enner Valencia no solo causan furor en nuestro país, sino todo el mundo. La fiebre y el apoyo que recibe el goleador es sorprendente. El partido inaugural sufrió un esguince de rodilla, sin embargo ante Países Bajos no descansó y es posible que el delantero no sea titular ante la selección africana.

Lea: Qatar 2022: Este sería el 11 titular de Ecuador que enfrentará a Senegal