27 oct 2025 , 13:00

Las locas promesas de los hinchas si Liga de Quito gana su segunda Copa Libertadores

Liga de Quito está a 90 minutos de llegar a la segunda final de la Copa Libertadores y los aficionados realizaron varias promesas, si los albos ganan el trofeo.

   
    Los hinchas de Liga de Quito hicieron promesas por si ganan la Copa Libertadores.( API )
Liga de Quito tiene un pie en la final de la Copa Libertadores, por lo que pueden ganar por segunda vez la competición y la euforia de los hinchas albos se empieza a sentir con su gran optimismo.

El cuadro quiteño goleó 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, entonces les bastará perder hasta 2-0 a Liga de Quito para llegar a la final.

A pesar de que falta el partido de vuelta, los aficionados albos ya se imaginan el final perfecto con los albos alzando el trofeo, por lo que algunos e hicieron sus promesas.

Las problemas de los hinchas si Liga de Quito gana la Copa Libertadores

El periodista Carlos Cornejo compartió un video con lo que están dispuestos a hacer algunos hinchas, en caso de que Liga de Quito gane la segunda Copa Libertadores de su historia.

  • “Me baño en la pileta desnudo”
  • “Si Liga sale campeón, me rapo y me tatúo el escudo”
  • “Me voy al Cotopaxi desnudo, pero con la camiseta de Liga en el corazón”
    • Liga de Quito goleó 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
    Liga de Quito goleó 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. ( API )

    Esas fueron las promesas de algunos hinchas que planean realizar, en caso de que los albos conquisten su segundo trofeo.

    La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de Palmeiras vs. Liga de Quito se disputará este jueves 30 de octubre, a las 19:30.

    La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 29 noviembre en el estadio Monumental de Lima.

