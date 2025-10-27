Fútbol Internacional
El curioso pedido de Abel Ferreira a los hinchas de Palmeiras para enfrentar a Liga de Quito en la Copa Libertadores

El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, realizó un pedido a la afición para el duelo ante Liga de Quito por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

   
  El curioso pedido de Abel Ferreira a los hinchas de Palmeiras para enfrentar a Liga de Quito en la Copa Libertadores
    El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, pidió a sus hinchas ayuda para el duelo ante Liga de Quito por la Copa Libertadores.( EFE )
El Palmeiras necesita hacer un gran partido ante Liga de Quito en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, después de perder 3-0 en la ida de la serie, por lo que quieren contar con su hinchada.

Después del empate 0-0 del Verdao al Cruzeiro, el estratega del Palmeiras, Abel Ferreira, dijo un emotivo mensaje para contar con el apoyo de su hinchada.

“90 minutos es mucho tiempo, prepárense para una noche mágica. Hago un llamado a nuestra afición; hace mucho que no pido nada. Desde el primer hasta el último segundo, no dejen de cantar y animar al equipo”, dijo el entrenador portugués.

Ferreirea agregó que “somos el equipo de las remontadas y del amor. Más que nunca, necesitamos ayuda. Creo y tengo fe en que algo mágico sucederá el jueves”, cerró en rueda de prensa.

Liga de Quito venció 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. ( EFE )

El Palmeiras necesita ganar 3-0 a Liga de Quito para llevar el partido a penales; mientras que si consigue una diferencia mayor clasificará directo a la final.

Incluso, después de perder en la ida, Ferreira dijo que "tenemos una gran desventaja, pero 90 minutos en el Allianz Parque es mucho tiempo".

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Liga de Quito se disputará este jueves 30 de octubre, a las 19:30.

