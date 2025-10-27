Fútbol Internacional
Fecha, hora y dónde ver Atlético Mineiro vs. independiente del Valle por las semifinales de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle visita al Atlético Mineiro por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, tras empatar 1-1 en la ida.

   
    Atlético Mineiro enfrentará al Independiente del Valle por la Copa Sudamericana.( Ecuavisa )
El primer finalista de la Copa Sudamericana se va a definir con el cruce entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle por la vuelta de las semifinales de la competición.

La ida de la serie fue un empate 1-1 con los goles de Junior Sornoza y Dudu para darle la igualdad a los brasileños.

Para el encuentro, los rayados no contarán con Andy Velasco ni Juan Cazares, pero tendrán el regreso de Mateo Carabajal, tras cumplir su suspensión.

Lea más: Gonzalo Plata aclaró su polémica foto de fiesta en Brasil, tras derrota del Flamengo

El encuentro entre Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se disputará este martes 28 de octubre, a las 19:30, por la transmisión de Disney+, DGO y Zapping Premium.

Independiente del Valle igualó 1-1 con Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Independiente del Valle igualó 1-1 con Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. ( API )

En caso de que el partido acabe en empate, sin importar el marcador, el clasificado pasará a la final por definición de penales.

Lea más: Enner Valencia brilla con doblete, pero salió lesionado en la Liga MX

Durante el fin de semana, el Galo se impuso por 1-0 ante el Ceará con un gol de Alan Franco; mientras que los rayados descansaron por aplazar su partido ante Liga de Quito.

En las otras semifinales, la Universidad de Chile y Lanús igualaron 2-2, por lo que ambas series están abiertas.

