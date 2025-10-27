Fútbol Internacional
(VIDEO) La burla de los hinchas del Cruzeiro al Palmeiras por su serie ante Liga de Quito en la Copa Libertadores

Palmeiras deberá jugar la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Liga de Quito, después de perder 3-0 en la ida, pero los clubes brasileños ya se burlan del Verdao.

   
    Palmeiras perdió 3-0 ante Liga de Quito en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.( EFE )
Palmeiras perdió 3-0 ante Liga de Quito en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, por lo que necesita un desempeño perfecto en la vuelta para forzar el partido a penales.

Antes del segundo encuentro, el Verdao tuvo la oportunidad de alejarse como líder de la Liga de Brasil, pero no pudieron conseguir el triunfo ante Cruzeiro.

El Palmeiras terminó con jugando con los titulares, incluso el Cruzeiro acabó con 10 jugadores, pero se tuvo que conformar con el empate 0-0 y no pudo aumentar su ventaja con Flamengo.

Lea más: Gonzalo Plata es criticado en Brasil por irse de fiesta luego de una derrota del Flamengo

La burla de los hinchas del Cruzeiro al Palmeiras por la Copa Libertadores

Al finalizar el enfrentamiento, los hinchas del Cruzeiro se empezaron a burlar del Palmeiras por su eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores.

El grupo de los hinchas del Cruzeiro cantó “Eliminados, Eliminados” a los aficionados del Verdao en el Arena Park por la derrota de 3-0 en la ida de la Libertadores.

Lea más: Mikel Arteta: "Creo que Piero Hincapié le va a encantar al público del Arsenal”

En la vuelta, Liga de Quito puede llegar a perder 2-0 y avanzará a la final de la Copa Libertadores, a la espera de su rival entre Flamengo y Racing Club.

El enfrentamiento de la semifinal de vuelta entre Palmeiras vs. Liga de Quito se disputará este jueves 30 de octubre, a las 19:30 (hora de Ecuador).

