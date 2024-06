El presidente de Imbabura atacó a Kevin Rodríguez: “Lo vi como que no quiere jugar”

El representante del Imbabura, Luis Aguirre, se quejó de la participación de Kevin Rodríguez en el encuentro, pues no tuvo un buen partido y no tenía ganadas de jugar.

Aguirre agregó que él no era así cuando jugaba en su equipo, por lo que dijo que “a mí no me gustó, voy a tratar de ver si puedo hablar con él, porque eso no es racional”, expresó.

Finalmente, el presidente del conjunto de Ibarra lamentó haber perdido un encuentro que Ecuador estaba ganando y le remontaron.

El siguiente partido de La Tri será ante Jamaica por la segunda fecha del grupo B este miércoles 26 de junio, a las 17:00.