Esteban Dreer, exportero de Emelec y de la selección ecuatoriana, criticó a Alexander Domínguez, portero de la tricolor que fue titular ante Venezuela en la derrota por 2-1.

El hoy comentarista deportivo responsabilizó a Alexander Domínguez por la segunda anotación de la vinotinto.

Lea: Ecuador pierde con Venezuela en el debut de la Copa América

"Es un rebote que no puede dar. Es un rebote que Domínguez no está acostumbrado a dar", apuntó Dreer sorprendido por el error de Dida.

Cuando se le preguntó por la complejidad del cabezazo, Dreer apuntó: "No (no fue difícil),porque le cae en las manos. No es con la mano estirada, es con la mano recogida".

Lo cierto es que Ecuador perdió un partido clave en el inicio de la Copa América y podría quedar fuera.