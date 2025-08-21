El presidente de Independiente de Avellaneda viajó a Paraguay para defender a su club ante la CONMEBOL

<b>El presidente de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-de-avellaneda target=_blank>Independiente</a>, Néstor Grindetti, viajó de manera urgente a la sede de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/conmebol target=_blank>CONMEBOL</a> en Paraguay. </b>El directivo busca defender a su club de cualquier sanción deportiva después de los <b>grav</b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/asi-fueron-los-violentos-incidentes-de-manera-cronologica-en-el-independiente-vs-u-de-chile-DK9972630 target=_blank></a></b>