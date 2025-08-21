El presidente de Independiente de Avellaneda viajó a Paraguay para defender a su club ante la CONMEBOL

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, viajó de manera urgente a la sede de la CONMEBOL en Paraguay. El directivo busca defender a su club de cualquier sanción deportiva después de los graves hechos de violencia que llevaron a la cancelación del partido contra la Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La violencia comenzó hacia el final de la primera mitad del partido, cuando el marcador se encontraba 1-1. Hinchas del equipo chileno, ubicados en una de las tribunas más altas, comenzaron a arrancar butacas y lanzar trozos de la grada hacia el sector donde se encontraban los fanáticos de Independiente. La situación escaló rápidamente, lo que provocó que los aficionados locales respondieran a la agresión de manera extrema y desmedida.

Los esfuerzos por contener el caos no fueron suficientes. Aunque supuestamente se reforzó la seguridad con personal de infantería policial y se intentó evacuar a los hinchas chilenos, un numeroso grupo de aficionados locales logró acceder a la tribuna donde todavía quedaba un puñado de visitantes. Allí se desató una batalla campal que puso en peligro la integridad física de las personas.

Las consecuencias de los incidentes fueron muy graves. Según fuentes oficiales, el saldo de los enfrentamientos dejó 22 heridos, dos de ellos en estado de gravedad, y un total de 111 detenidos. La gran mayoría de los arrestados y de los heridos eran miembros de la afición chilena.

