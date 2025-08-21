Fútbol Internacional
21 ago 2025 , 09:54

Conmebol afirma que "actuará con mayor firmeza" sobre los incidentes en Avellaneda

Este jueves la Conmebol ha emitido un nuevo comunicado tras los incidentes violentos entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile dejando en claro que tomará medidas "con mayor firmeza".

   
    Hinchas arrojando butacas en el estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina. ( EFE )
Este jueves la Conmebol ha emitido un nuevo comunicado tras los incidentes violentos entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile en el partido de la Copa Sudamericana. La organización ha dejado claro que tomará medidas "con mayor firmeza" y no tolerará este tipo de comportamientos.

El comunicado dice lo siguiente:

"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

Lea: Así fueron los violentos incidentes de manera cronológica en el Independiente vs. U. de Chile

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse.

