08 ago 2025 , 16:31

La Premier League rompe vínculos con la campaña Rainbow Laces de Stonewall

Después de una década de colaboración, la liga inglesa pone fin a su acuerdo con la organización benéfica LGBTQ+, aunque planea lanzar su propia iniciativa de inclusión en el futuro.

   
    Brazalete de capitán con los colores LGBTQ+ usados en la Premier League( Foto web )
La Premier League puso fin a su asociación de diez años con la organización benéfica de inclusión LGBTQ+ Stonewall, lo que marca el cese de la campaña Rainbow Laces en la máxima categoría del fútbol inglés. La iniciativa, que alentaba a los jugadores a usar cordones y brazaletes con los colores del arcoíris, ha formado parte de la liga desde 2014.

Según los informes, la liga planea ahora desarrollar su propia campaña de inclusión, que se lanzará en febrero. Los brazaletes de capitán arcoíris, que se habían vuelto un elemento visible en el campo, ya no formarán parte de esta nueva iniciativa.

La decisión llega después de que varias organizaciones importantes, incluida la BBC, terminaron su colaboración con Stonewall en los últimos años. Durante la última temporada, la campaña también generó debate dentro de los equipos. El capitán del Ipswich, Sam Morsy, optó por no usar el brazalete arcoíris debido a sus creencias religiosas, mientras que Marc Guehi del Crystal Palace llevó uno con la frase Amo a Jesús inscrita.

Un portavoz de Stonewall aseguró que la campaña "ha ayudado a mejorar la inclusión, la aceptación y la participación del colectivo LGBTQ+ en el deporte a todos los niveles". No obstante, la liga ha optado por un camino diferente, que de igual forma buscará garantizar que el fútbol siga avanzando en temas de inclusión.

