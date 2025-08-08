La Premier League rompe vínculos con la campaña Rainbow Laces de Stonewall

<b>La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league target=_blank>Premier League</a> puso fin </b>a su asociación de diez años con la organización benéfica de <b>inclusión <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lgbtq- target=_blank>LGBTQ+</a> Stonewall</b>, lo que marca el cese de la campaña Rainbow Laces en la máxima categoría del fútbol <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lookman-se-rebela-y-no-se-presenta-a-entrenar-con-el-atalanta-para-forzar-su-salida-DX9909216 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lamine-yamal-y-lewandowski-son-multados-por-incumplir-normas-del-control-antidopaje-CY9908602 target=_blank></a></b>