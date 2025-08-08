Lamine Yamal y Lewandowski son multados por incumplir normas del control antidopaje

La UEFA ha impuesto una sanción de USD 6 mil a Robert Lewandowski y Lamine Yamal por no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje.

Tras la reunión de su Comisión de Control, Ética y Disciplina, la UEFA hizo públicas este viernes las sanciones, que incluyen una multa de USD 26 mil a Hansi Flick por incumplir las normas básicas de conducta, del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

También dos multas al club: una de USD 6 mil por lanzamiento de objetos y otra de USD 3 mil por lanzamiento de bengalas.

El técnico alemán dio un golpe al banquillo en los minutos finales del partido, en el que el Barça quedó eliminado de la competición, y posteriormente aseguró que el resultado no había sido justo por algunas decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak.

Las multas a los dos jugadores azulgranas son por no cumplir con las instrucciones dadas por el responsable del control antidopaje y no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje.