Fútbol Internacional
08 ago 2025 , 10:02

Lamine Yamal y Lewandowski son multados por incumplir normas del control antidopaje

La UEFA sanciona con multas a Lewandowski, Yamal, Flick y al club por incidentes disciplinarios en el partido de la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milan.

   
  • Lamine Yamal y Lewandowski son multados por incumplir normas del control antidopaje
    Lamine Yamal y Robert Lewandowski en un partido de la liga española. ( Archivo )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La UEFA ha impuesto una sanción de USD 6 mil a Robert Lewandowski y Lamine Yamal por no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje.

Tras la reunión de su Comisión de Control, Ética y Disciplina, la UEFA hizo públicas este viernes las sanciones, que incluyen una multa de USD 26 mil a Hansi Flick por incumplir las normas básicas de conducta, del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

Lea también: Ter Stegen se niega a firmar ficha medica y el Barcelona abre expediente disciplinario

También dos multas al club: una de USD 6 mil por lanzamiento de objetos y otra de USD 3 mil por lanzamiento de bengalas.

El técnico alemán dio un golpe al banquillo en los minutos finales del partido, en el que el Barça quedó eliminado de la competición, y posteriormente aseguró que el resultado no había sido justo por algunas decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak.

Las multas a los dos jugadores azulgranas son por no cumplir con las instrucciones dadas por el responsable del control antidopaje y no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje.

Temas
Champions League
UEFA
Robert Lewandoswki
Lamine Yamal
España
Noticias
Recomendadas