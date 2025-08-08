Fútbol Internacional
08 ago 2025 , 11:04

Lookman se rebela y no se presenta a entrenar con el Atalanta para forzar su salida

El delantero nigeriano de 27 años, Ademola Lookman, es ausencia en los entrenamientos del Atalanta para forzar su traspaso al Inter de Milán.

   
    Ademola Lookman tras meter tres goles y ganar la final de la Europa League del 2024.( Redes )
El nigeriano Ademola Lookman sumó este viernes su quinto día consecutivo sin presentarse a los entrenamientos del Atalanta, equipo con el que tiene contrato hasta 2027 pero que quiere abandonar este mercado, con el Inter de Milán como máximo interesado y probable destino final.

Lookman, nombrado Balón de Oro africano en 2024, no acude a la ciudad deportiva del Atalanta desde el pasado sábado 2 de agosto, un día antes de hacer pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales.

"Tras muchos meses de promesas incumplidas y lo que considero un maltrato hacia mí, tanto como ser humano como futbolista profesional, lamentablemente siento que no me queda más remedio que alzar la voz y decir que ya es suficiente", expresó.

Son cinco días consecutivos en los que tendría que estar en las instalaciones de Bérgamo (norte) recuperando su lesión en el gemelo y que, sin embargo, pasa en un resort entre Portugal y España, tal y como apuntan los medios italianos, sin mandar certificado médico al club, lo que podría acarrear en una sanción al jugador.

Lookman ya tiene un acuerdo con el club milanés. Sin embargo, la intención del Atalanta es no vender a su gran estrella de los últimos años a un equipo italiano, condición que según el propio CEO del club, Luca Percassi.

El equipo que dirige el croata Ivan Juric, por el momento, ha dejado fuera de la convocatoria al nigeriano para el duelo de pretemporada ante el Colonia alemán.

No es la primera vez que Lookman se declara en rebeldía, pues el verano pasado, después de ganar la Europa League con un 'hat-trick' suyo, pidió no ir convocado la primera jornada de Serie A para esperar un posible movimiento del PSG.

