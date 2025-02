Lea más: Un jugador del FC Barcelona fue convocado con la selección de Ecuador sub 17

Después de que fallara desde los once metros ante el Brujas le calificó como "uno de los peores lanzadores de penaltis" que había visto en su vida.

Lookman añadió sentirse dolido por las fuertes palabras de su entrenador y dejó entrever una relación complicada con el artífice de este Atalanta: "La verdad es que me he enfrentado a muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, de la mayoría de los cuales nunca he hablado porque, en mi opinión, el equipo siempre debe estar protegido y debe ser lo primero. Eso hace que lo ocurrido anoche sea aún más doloroso".