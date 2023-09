El nombre de Gustavo Alfaro toma fuerza en las arcas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ya que la FIFA dictaminó que la entidad deportiva debe pagar USD 1,8 millones al entrenador argentino, y el tiempo de espera se termina.

Según recogió este medio en el mes de agosto, el propio presidente de la FEF, Francisco Egas reconocía del valor a pagar al argentino que había iniciado una demanda por USD 5 millones, alegando el pago por impuestos de su salario anual (algo más de USD 1,4 millones), sumado a cuatro salarios pendientes y un premio por, según dijo él, "jugar la fase de dieciseisavos de final", cuando realmente fue la fase de grupos.

La FEF reconocía la deuda por sus salarios pero no el resto que exigía Alfaro, finalmente la FIFA coincidió con las cifras de Ecuador, y por ende estipuló que debía pagarse en un periodo de 45 días a partir de la notificación (inicios de agosto), es decir que la FEF unas pocas semanas para cancelar el total.

La falta de liquidez económica en la FEF no es de extrañarse ya que ejemplo de ello es que no se han pagado los premios a los clubes por la Copa Ecuador de la temporada anterior (la cual organiza), sumado a que este año no se ejecutó dicho certamen por falta de dinero.