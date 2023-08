"Tenemos pendientes el tema de Alfaro, no es que no le pagamos porque no teníamos sino una disputa por un monto importante que él dice que debe recibir y nosotros creemos que no, y eso está en los tribunales de FIFA”, dijo el presidente de la FEF.

"La diferencia con Alfaro es de 1.200.000 dólares. Una buena parte de eso corresponde a un monto que él pretende cobrar, aduciendo que la etapa de grupos se denomina dieciseisavos de final y le corresponde el 10% de que entrega FIFA, en eso radica la gran mayoría de ese monto, que es un tema bastante tirado de los cabellos”, explicó Egas.