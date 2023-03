Selección de Ecuador: Presidente de la FEF contradice a Gustavo Alfaro en el monto adeudado

“A mí realmente me da tristeza llegar a un litigio con Gustavo Alfaro. Quisimos conversar con él. Siempre estuvimos en contacto con los abogados del profesor “, expresó el presidente de la FEF.

También, añadió que la principal razón por la cual la FEF no ha pagado las deudas pendientes a Gustavo Alfaro es porque la FIFA aún no liquida el dinero por la participación en el Mundial Qatar 2022.

En un principio, la dirigencia de la FEF, aseguró que la deuda pendiente es de 290.000 dólares y no de los cuatro millones, como menciona el argentino. Egas confirmó que en realidad sería alrededor de 2 millones de dólares.

"Él está pidiendo un premio por haber clasificado a dieciseisavos de final, y esa fase no existió . Entonces son esos detalles que debemos acordar", explicó Egas.

Además, el presidente de la FEF mencionó que el estratega argentino Gustavo Alfaro pide que se le desembolse 1,4 millones de dólares por impuestos y un millón por jugar 16avos de final del Mundial, “lo cual no existe”.

"Hay un tema de impuestos que también debemos cumplir aquí en el país. La cifra que ellos piden, no es la real, está equivocado . De todo lo que ellos dicen, asumo que se le deberá la mitad", anunció Egas.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, también habló sobre las deudas que mantiene con el arbitraje ecuatoriano, sin embargo, aseguró que ya tienen un acuerdo de pago.

“Con los árbitros tenemos un acuerdo de pago, tratamos de cumplirles, pero a veces piden más y no podemos hacerlo. Ahí es cuando salen voces disonantes a reclamar. Nosotros no tenemos problema de sentarnos a conversar con ellos. El arbitraje en el Ecuador tiene problemas, no es de lo mejor, cada fin de semana hay reclamos sobre su trabajo“, dijo Egas.