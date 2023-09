Sobre el tema de los pagos pendientes, Alfaro reveló: "La deuda no fue saldada. Incluso antes del Mundial ya nos debían cuatro meses. Le pagaron premios a los jugadores y a nosotros no; ya ahí uno se dio cuenta que había una decisión tomada, ya algo se veía venir” .

"Quedan 45 días para que la Federación cumpla con sus obligaciones, pero no tengo muchas esperanzas de que lo hagan. Es la primera vez que llegué a una instancia como esta. Nunca tuve que reclamarle nada a nadie, todos hemos perdido en el fútbol, ​​pero aquí sentí que no me pagaron con la misma moneda que yo pagué, y no hablo de plata, hablo de valores y actitudes. Creo que vamos a tener que ir al TAS".