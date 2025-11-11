Fútbol Internacional
11 nov 2025 , 12:12

Moisés Caicedo, elegido como mejor jugador de octubre en el Chelsea

Moisés Caicedo fue nombrado de forma consecutiva el mejor jugador del mes por los hinchas del Chelsea.

   
  • Moisés Caicedo, elegido como mejor jugador de octubre en el Chelsea
    Moisés Caicedo recibió el premio al mejor jugador del mes del Chelsea.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Los hinchas del Chelsea reconocieron el gran nivel de Moisés Caicedo durante el mes y eligieron al Niño Moi como el mejor jugador de octubre de los Blues.

En la votación oficial de la página web del club, el volante ecuatoriano obtuvo el 56 % de los votos para quedarse con el premio de manera consecutiva.

Caicedo ya se había quedado con el galardón del mes de septiembre, ahora recibió el premio de octubre y ya acumula dos reconocimientos en esta temporada.

Lea más: Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador

El segundo elegido por los hinchas fue Estevao con un 35 % de los votos, por lo que Moisés ganó con un 21 % de diferencia para hacerse con el premio.

En este mes, el Niño Moi disputó los cinco partidos del Chelsea en el que anotó un gol para el triunfo 2-1 ante Liverpool y repartió una asistencia para la victoria ante el Tottenham.

Lea más: Presidente de las formativas de Emelec renunció por falta de apoyo institucional

Robert Sánchez se mostró contento por el premio de Caicedo. “Él es un animal. Moisés es el mejor jugador jugando en cualquier posición. No existe nadie mejor que él”, cerró el portero.

En esta temporada, Moisés registra cuatro goles y una asistencia en 16 partidos disputados, entre todas las competiciones.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Premier League
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Moisés Caicedo
Chelsea
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas