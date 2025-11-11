Moisés Caicedo, elegido como mejor jugador de octubre en el Chelsea

Los hinchas del Chelsea reconocieron el gran nivel de Moisés Caicedo durante el mes y eligieron al Niño Moi como el mejor jugador de octubre de los Blues.

En la votación oficial de la página web del club, el volante ecuatoriano obtuvo el 56 % de los votos para quedarse con el premio de manera consecutiva.

Caicedo ya se había quedado con el galardón del mes de septiembre, ahora recibió el premio de octubre y ya acumula dos reconocimientos en esta temporada.

El segundo elegido por los hinchas fue Estevao con un 35 % de los votos, por lo que Moisés ganó con un 21 % de diferencia para hacerse con el premio.