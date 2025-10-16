Fútbol Internacional
16 oct 2025 , 10:34

Moisés Caicedo, el lider defensivo de las grandes ligas europeas

El mediocampista del Chelsea, Moisés Caicedo, lidera en la etapa defensiva además de aportar con tres goles en solo nueve aparaciones.

   
    Moisés Caicedo con la indumentaria del Chelsea ( REDES )
El mediocampista del Chelsea, Moisés Caicedo, se ha consolidado como una pieza fundamental e inamovible en el esquema del entrenador italiano Enzo Maresca.

El ecuatoriano ha sido titular en los nueve partidos disputados por el conjunto blue esta temporada, sumando 810 minutos y demostrando un buen rendimiento en ambas fases del juego.

En el aspecto defensivo, el 'Niño Moi' ha sido la referencia indiscutible en las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia).

Sus estadísticas lo confirman como el jugador más productivo de la élite continental: nadie ha realizado más entradas (28) e intercepciones (18) que él en lo que va de temporada.

Un reciente informe del CIES Football Observatory no solo lo destaca, sino que lo cataloga como el mejor en duelos defensivos terrestres. El ex Independiente del Valle obtuvo una calificación perfecta de 100/100, un índice que refleja su rendimiento y su dominio en el arte de la recuperación.

