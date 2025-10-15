Fútbol Internacional
El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, suspendido y multado por mala conducta

La Asociación de Fútbol de Inglaterra multó al técnico del Chelsea, Enzo Maresca, por mala conducta durante la victoria 2-1 sobre el Liverpool.

   
    Enzo Maresca en el partido vs. Liverpool ( REDES )
El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, recibió una sanción de un partido y una multa de 10 689 dólares debido a una mala conducta durante la victoria 2-1 sobre el Liverpool, dijo el miércoles la Asociación de Fútbol de Inglaterra.

En la septima jornada de la Premier League, el gol de la victoria del Chelsea vs. Liverpool vio a Maresca correr por la línea de banda en Stamford Bridge para celebrar alocadamente con sus jugadores, lo que le valió una segunda tarjeta amarilla y la expulsión del árbitro.

Maresca se perderá el próximo partido por Premier League del Chelsea de local ante el Nottingham Forest este sábado.

El Chelsea ocupa el séptimo puesto de la clasificación con 11 puntos, a cinco del líder, el Arsenal.

