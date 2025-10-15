El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, suspendido y multado por mala conducta

El técnico del Chelsea, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/enzo-maresca target=_blank>Enzo Maresca</a></b>, recibió una sanción de un partido y <b>una multa de 10 689 dólares</b> debido a una mala conducta durante<b> la victoria 2-1 sobre el Liverpool</b>, dijo el miércoles la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league target=_blank></a></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/seleccion-ecuador-una-victoria-ultimos-siete-partidos-EE10279519 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal target=_blank></a></b>