25 sep 2025 , 11:32

Luis Zubeldía, cerca de ser nuevo entrenador de Fluminense

Después de que Luis Zubeldía no llegó a un acuerdo para ser nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, el argentino negocia para asumir el cargo en el Fluminense.

   
    Luis Zubeldía negocia su fichaje con el Sao Paulo.( Redes sociales )
Luis Zubeldía está cerca de regresar al Brasileirao para convertirse en nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, pero no llegaron a un acuerdo y apareció un nuevo equipo interesado en el argentino.

El Fluminense se quedó sin entrenador, después de que Renato Portaluppi renunció por la eliminación del equipo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Ahora, el Fluminense empezó las charlas para contratar a Luis Zubeldía y convertirlo en su nuevo entrenador para lo restante de la temporada, según el periodista César Luis Merlo.

Las conversaciones entre el argentino y el cuadro brasileño empezaron en la noche del miércoles 24 de septiembre, un día después de la eliminación, y están cerca de llegar a un acuerdo económico.

Luis Zubeldía lleva sin equipo desde junio del 2025.
Luis Zubeldía lleva sin equipo desde junio del 2025. ( Redes sociales )

Zubeldía está sin equipo desde junio pasado, después de que abandonó el Sao Paulo por malos resultados y no conquistar ningún título mayor.

La contratación del argentino para el Fluminense es algo que marca historia en el club, pues será el primer entrenador extranjero que asume el banquillo desde el 1997.

En la Liga de Brasil, el Flu se ubica en el octavo lugar con 31 puntos, a 20 puntos del liderato, y en pestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

