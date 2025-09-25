Luis Zubeldía, cerca de ser nuevo entrenador de Fluminense

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/luis-zubeldia target=_blank>Luis Zubeldía</a> está cerca de regresar al Brasileirao</b> para convertirse en nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, pero no llegaron a un acuerdo y <b>apareció un nuevo equipo interesado en el</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fluminense target=_blank></a></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fluminense-renato-gaucho-renuncia-dt-lanus-copa-sudamericana-JG10168540 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/arsenal-piero-hincapie-chelsea-moises-caicedo-conocen-rivales-copa-liga-BH10177350 target=_blank></a> <b></b>