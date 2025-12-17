Fútbol Internacional
Luis Suárez renovó su contrato con el Inter Miami por un año más

Luis Suárez extendió su contrato con el Inter Miami para el 2026 y vendrá a Ecuador para enfrentar a Barcelona SC en el partido de la historia.

   
    Luis Suárez firmó una extensión de su contrato con el Inter Miami.( Redes sociales )
Este miércoles 17 de diciembre, Luis Suárez renovó su vinculación con el Inter Miami hasta el final de la próxima temporada, después de un año en el que el equipo se proclamó campeón de la 'MLS Cup'.

"La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que el Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS", resaltó el club de Miami en un comunicado.

El contrato de Suárez con el club finalizaba al término de 2025 y el Inter Miami había anunciado que estaba negociando su extensión.

El uruguayo, de 38 años, disputó 50 partidos en todas las competiciones en 2025, en los que anotó 17 goles y repartió 17 asistencias, según datos del Inter Miami.

Comenzó la última temporada como un fijo en la punta de ataque junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo durante los playoffs, en los que comenzó desde el banquillo en los últimos tres partidos, incluida la final.

Además de por problemas físicos, Suárez se ha perdido varios partidos el último año por su conducta. En agosto fue sancionado con nueve partidos tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un encuentro de 'playoffs' por propinar una patada a un defensa rival en el partido anterior.

El delantero llegó al Inter Miami en 2024 tras su paso por el Gremio brasileño. En dos temporadas con el equipo ha sumado 42 goles.

Además, en el 2026, Suárez vendrá a Ecuador para enfrentarse a Barcelona SC, el 7 de febrero, por el partido de la historia en el estadio Monumental.

