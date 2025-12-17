Luis Suárez renovó su contrato con el Inter Miami por un año más

Este miércoles 17 de diciembre, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/luis-suarez target=_blank>Luis Suárez</a> renovó su vinculación con el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inter-miami target=_blank>Inter Miami</a> hasta el final de la próxima temporada</b>, después de un año en el que el equipo se proclamó campeón de la 'MLS Cup'. <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/luis-suarez-no-renovaria-con-el-inter-de-miami-y-contempla-el-retiro-YF9610256 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/jugadores-barcelona-sc-no-entrenaron-analizan-no-jugar-independiente-del-valle-ligapro-DD10574610 target=_blank></a> <b></b>