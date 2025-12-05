Fútbol Internacional
Luis Fernando Suárez ve posible que Ecuador llegue a octavos de final del Mundial 2026

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, que en 2006 condujo a Ecuador a los octavos de final, cree que el actual equipo tricolor puede volver a esa instancia 20 años después.

   
El seleccionador de Ecuador en Alemania 2006, el colombiano Luis Fernando Suárez, aseguró este viernes, tras conocer los rivales que tendrá su exequipo en el Mundial 2026, que "Ecuador será un rival difícil para todos" y tiene posibilidades de llegar a octavos de final.

"El grupo E es difícil para Ecuador, pero creo también que va a ser difícil para cualquiera, para Alemania, Costa de Marfil o Curazao. Será complicado tener que enfrentar a Ecuador y eso es lo más importante", dijo Suárez este viernes tras el sorteo de los grupos en Estados Unidos.

El técnico colombiano que llevó a Ecuador a octavos de final en el Mundial de Alemania, aseguró a la radio KCH que "Ecuador puede ser protagonista porque tiene jugadores para hacerlo y un equipo para poderlo lograrlo".

Suárez hizo gala del conocimiento actual del juego de Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, pues aseveró que "deberá pensar (en) quedar mínimo en el segundo puesto, porque desde hace tiempo viene trabajando de forma seria y se refleja con sus últimas actuaciones".

El técnico colombiano añadió que Ecuador tiene equipo para alcanzar muy buenos resultados, "para meterse entre los 16 mejores" del próximo Mundial.

Añadió que cada técnico que estuvo al frente de la selección ecuatoriana contribuyó con una puntada para tejer su crecimiento, desde el mismo montenegrino Dusan Draskovic.

